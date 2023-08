Ce bani ar putea să primească familiile cu mai mulți copii Cel puțin un salariu minim net in fiecare luna ar putea sa primeasca parinții care au mai mulți copii. Suma crește, insa, in funcție de numarul copiilor. Sumele ar urma sa se acorde acelor familii care au mai mult de 3 copii, potrivit unei inițiative legislative privind acordarea unei indemnizații lunare pentru aceste familii. Trebuie menționat faptul ca la acordarea indemnizațiilor nu se va ține cont de veniturile familiei, insa acestea trebuie sa existe. Inițiativa aparține parlamentarilor PNL. Astfel, ar urma sa fie alocat un salariu minim net pentru familiile cu 3 copii, respectiv, un salariu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

