Ce avertisment îi dă premierul Cîțu primarului general Nicușor Dan Florin Cițu a anunțat, marți, ca nu va aproba bani de la bugetul de stat pentru a plati datoriile Capitalei, pentru a susține intrarea in incapacitate de plata. Asta dupa ce nu s-a ajuns la un consens in privința bugetului Capitalei pentru 2021, care este și acum este blocat pentru nu a fost votat. ”Am […] The post Ce avertisment ii da premierul Cițu primarului general Nicușor Dan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook, luni seara, chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. “Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a ma…

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…

- Analistul Bogdan Chireac considera ca blocarea tuturor PUZ-urilor din cinci sectoare ale Capitalei, masura luata forțat de primarul general Nicușor Dan, va duce la o creștere considerabila a prețurilor locuințelor, de peste 30%. „Lovitura asta pe piata imobiliara mi se pare uluitoare. Asta inseamna,…

- Primarul Nicușor Dan trece peste primarii de sector și cere suspendarea a cinci P.U.Z.-uri de sector, fara sa ceara ca proiectele sa treaca prin comisiile de urbanism. Este vorba despre proiecte de suspendare a unor planuri urbanistice zonale, ale sectoarelor 2,3,4,5 și 6, dintre anii 2018 – 2020. Practic,…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…