Ce averi au politicienii de la Moscova. Cât câștigă Vladimir Putin Un senator rus care castiga de 230 de ori mai mult decat anul trecut, 'grei' din guvern in umbra financiara a sotiilor lor...Declaratiile de avere ale inaltilor responsabili rusi, publicate anual de Kremlin, rezerva cateva surprize pentru 2017, remarca intr-un amplu material de presa publicat de AFP marti.



Presedintele Vladimir Putin a castigat anul trecut 18,7 milioane de ruble (242. 000 de euro la cursul actual), aproape cu 10 milioane de ruble mai mult decat in 2016, in principal din cauza unui venit lunar dublat. Printre proprietatile declarate de el figureaza un apartament… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Rusia ramane ”deschisa” unei intalniri intre Vladimir Putin si Donald Trump, in ciuda faptului ca Washington a trimis acasa 60 de diplomati rusi din SUA. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, cel care a anuntat ieri aceasta informatie, s-a referit la intalnirea evocata de catre cei doi…

- Kremlinul a denuntat joi declaratii ”dezgustatoare, insultatoare si inacceptabile” ale ministrului britanic de Externe Boris Johnson, care a comparat Camopnatul Mondial de Fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate in timpul lui Adolf Hitler, relateaza AFP. ”Este vorba despre…

- "Principalul departament al Comisiei Ruse de Investigatii a initiat o ancheta penala in privinta tentativei de asasinat asupra cetateanului rus Iulia Skripal in orasul britanic Salisbury, in baza articolelor 30.3.2 si 105.2 din Codul Penal al Rusiei (tentativa de omor intr-o maniera care reprezinta…

- Intr-un documentar postat pe internet, liderul de la Kremlin a declarat ca in ziua ceremoniei de deschidere a fost informat ca un avion pe ruta Ucraina-Turcia a fost deturnat. "Mi s-a spus: un avion din Ucraina la Istanbul a fost deturnat, atacatorii cer sa aterizeze la Soci", afirma Vladimir…

- Astfel, bunicul lui Putin, Spiridon Putin, a fost un membru valoros al personalului lui Lenin, dar și Stalin. Spiridon Putin, bunicul liderului de la Kremlin, a fost bucatarul lui Lenin, dar și mai apoi al lui Stalin. Se pare ca bunicul lui Vladimir Putin a scapat de cele trei mari epurari pe care…

- Kremlinul a afirmat ca functionarea unei rute de evacuare, deschisa cu ajutorul Rusiei, din enclava siriana Ghouta Orientala va depinde de fortele rebele, pe care le acuza ca tin ostatici civili si saboteaza calea de evacuare, relateaza agentia Reuters. Rusia, care sustine guvernul sirian, a ordonat…