Ce averi au oamenii care conduc Craiova

Consilierii municipali și principalii directori din primarie și-au depus declarațiile de avere aferente anului 2019. Care sunt proprietațile acestora citiți in cele de mai jos. Aleșii locali craioveni au inceput sa-și depuna declarațiile de avere aferente anului 2019. Conform acestora, unii consilieri municipali dețin terenuri, case, mașini, bijuterii sau depozite bancare de zeci de mii de euro. Alții par saraci lipiți. In cele de mai jos, va prezentam situația celor mai cunoscuți dintre ei. Doru Caplea (PNL) nu are in proprietate terenuri sau cladiri. Nu are nici conturi bancare sau bunuri a…