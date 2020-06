Stiri pe aceeasi tema

- Recent, membrii guvernului Orban și-au publicat declarațiile de avere. In ultimul an, Ion Ștefan, zis și ”Grinda” s-a remarcat prin situația financiara excelenta. La polul opus se afla insași premierul Ludovic Orban, care nu are niciun leu in cont. Cine sunt cei mai bogați și cei mai saraci miniștri.

- Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a aplicat, sambata, amenzi pentru cei patru membrii ai Cabinetului Orban care nu au respectat regulile privind purtarea maștii și fumatul in spații inchise. Astfel, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru ca nu…

- Cheful tras de Ludovic Orban și miniștrii la Palatul Victoria are repercursiuni. Dupa ce a fost amendat premierul Orban, acum Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a aplicat sancțiuni contravenționale pentru cinci membri ai Executivului.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza…

- Europarlamentarul Chris Terhes, arata ca oamenii lui Orban se plang de faptul ca fotografia cu premierul și miniștrii incalcand toate regulile in vigoare, in sediul Guvernului, reprezinta o ”lucratura”. Terhes considera ca odata cu aceasta fotografie, cei de la PNL au descoperit existența ”statului…

- PNL-istul Ion Ștefan „Grinda” a intrat și in atenția Danei Budeanu. In episodul 62 al „Verdictului Politic”, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la stiripesurse.ro, Dana Budeanu vorbeste despre rudele ministrilor PNL asezate in diverse functii, dar si despre „ispravile” consilierilor…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat miercuri, la ora 12.30, la Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban și principalii miniștri implicați in gestionarea crizei provocate de coronavirus, pentru a discuta masurile care se impun dupa prelungirea starii de urgența. Șeful statului va face o declarație…

- Sedinta de evaluare si prezentare a masurilor de siguranta si ordine publica in contextul epidemiei COVID-19 este programata la ora 12:00. La sedinta cu presedintele participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si secretarul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si ministrul Sanatatii, Victor Costache, informeaza…