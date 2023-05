Tina Turner s-a stins la varsta de 83 de ani, lasand o avere impresionanta. Regina Rock ‘n’ Roll-ului a caștigat opt premii Grammy și a fost inclusa in Rock ‘n’ Roll Hall of Fame in 2021, iar averea pe care o avea in momentul morții sale merge catre o singura persoana. Tina Turner a avut mai multe probleme de sanatate in ultimii ani, inclusiv cancer, un accident vascular cerebral și insuficiența renala. Soțul ei i-a donat un rinichi, in urma cu cațiva ani. Tina Turner a fost una dintre cele mai mari vedete pop și rock ale anilor ’80 și ’90, cu hituri precum Let’s Stay Together, Steamy Windows,…