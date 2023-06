Ce avere deține regele Charles al III-lea Incoronarea pe 6 mai 2023 a prințului Charles ca rege al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cat și al altor 14 state suverane a scos in evidența opulența și fastul impresionat, dar nu prea s-a mediatizat care este adevarata avere a acestuia. Regele Charles deține 2,5 miliarde de hectare și peste 300 de reședințe O scurta trecere in revista a posesiunilor lui Charles al III-lea, sau mai degraba al Imperiului Britanic, ne aduce in prim plan o averea impresionanta a acestuia: 1.Proprietatea funciara. Prin moartea mamei sale, Charles a devenit cel mai mare proprietar de terenuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

