- Meghan Markle, fosta actrița americana cunoscuta pentru rolul din ”Suits”, traiește cele mai frumoase momente din viața ei de cand a devenit soția Prințului Harry, iar peste cateva zile ea iși va sarbatori ziua de naștere.

- Meghan Markle a demonstrat in repetate randuri ca are un stil vestimentar „regal”. Fosta actrița iși alege ținutele ținand cont și de parerea Prințului Harry, care nu se sfiește sa-i ofere sfaturi in aceasta privința. Ducesa de Sussex a devenit cunoscuta publicului datorita serialului „Suits” și a devenit…

- Katherine Heigl va fi noua vedeta a serialului care i-a adus notorietate lui Meghan Markle, dupa ce aceasta din urma a trebuit sa il paraseasca la sfarșitul sezonului 7 pentru a se dedica Prințului Harry. Actrița Katherine Heigl va aparea in „Suits” incepand cu sezonul 8. Fosta vedeta a serialului de…

- Printul Harry si Meghan Markle s-au casatorit, sambata (19 mai), la capela St. George de pe domeniul Windsor, dupa 2 ani de relatie. Fosta iubita a Printului Harry, devastata la ceremonia religioasa cu Meghan Markle! Printul mostenitor al Marii Britanii a dorit ca fostele sale iubite sa fie prezente…

- Meghan Markle, devenita recent Ducesa de Sussex, dupa casatoria cu Prințul Harry, a jucat de-a lungul timpului in mai multe producții pentru micile sau marile ecrane, cel mai memorabil rol al sau fiind in serialul ”Suits”, pentru care a primit recunoaștere internaționala. Meghan și-a facut debutul in…

- Fosta actrita americana Meghan Markle si Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, se vor casatori religios, sambata de la ora 11:00, in capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor.