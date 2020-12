Stiri pe aceeasi tema

- Starleta in varsta de 23 de ani detine o avere milioane de dolari, potrivit unui articol publicat de Forbes. Kylie Jenner, sora vitrega a lui Kim, Khloe si Kourtney Kardashian, a lansat Kylie Cosmetics in 2016 comercializand seturi pentru buze la 29 de dolari care contineau rujuri si creioane asortate.

- Guvernul ungar va da pana la trei milioane de forinti (9.693 de dolari) fiecarei familii drept ajutor pentru renovarea locuintei, aceasta fiind ultima masura adoptata de Executivul de la Budapesta pentru a stimula revenirea economiei dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters."Familiile…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns…

- Dumitru Dragomir (74 de ani) a vorbit in cadrul unei emisiuni televizate despre presupusele favoruri pe care fostul premier Victor Ponta i le-ar fi facut in trecut lui Dinamo. Potrivit acuzelor lansate de Dragomir, Victor Ponta, vechiul sau rival, cel care a jucat un rol important in destiturea sa de…

- Pare o avere modesta pentru jurul de la ”Romanii au Talent” care, in anii anteriori raporta și 300.000 euro profit pe an. Este patron de restaurante, are firma de producție cinematografica, a avut afaceri in domeniul opticii și contracte banoase, fapt ce l-a transformat intr-unul dintre cei mai bogați…

- Anamaria Prodan este o prezența controversata in showbiz-ul romanesc. O fire excentrica și directa, pe ea fie o placi, fie nu. Nu exista cale de mijloc. Vedeta traiește pe picior mare și iși etaleaza bogațiile cu fiecare ocazie. Ea a reușit sa se strecoare intr-o lume considerata pana nu de mult a barbaților,…

- Doua pariuri pe CS:GO i-au adus peste 7000 de dolari fanului inspirat. Pariurile devin o miza importanta și in esports. Mai ales in SUA acest fenomen a inceput sa ia amploare, iar pariorii caștiga sume importante. Cel mai bun exemplu il reprezinta un jucator inrait, care a urmarit toate meciurile din…

- Documente atasate: Declaratie de avere Declaratie de interese Armand si sotul au 12 terenuri in Romania, doua case de locuit (242 de metri patrati si 300 de metri patrati) si doua apartamente in Bucuresti, precum si doua autotorisme. Familia lui Clotilde Armand are 140.000 de lei si aproape…