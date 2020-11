Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul se gandește sa atraga noi investitori, iar Gica Popescu, președintele clubului, a afirmat ca Dan Sucu, deținatorul Mobexpert, poate fi in viitor unul dintre acționarii dobrogenilor. Dan Șucu a intrat in afaceri in anul 1993, cand firma Mobexpert a luat naștere; Acesta are o avere de peste 100…

- Cum se analizeaza performanța unei companii și care sunt cele mai bune tehnici pentru bugetare? Vorbim despre: analiza veniturilor și cheltuielilor, tehnica de bugetare pe verticala și orizontala și ce trebuie sa conțina un plan de afaceri. De asemenea, vorbim despre doua aspecte esențiale in organizarea…

- Raluca și Walter Zenga sunt in plin proces de divorț. De-a lungul timpului s-a speculat mult pe seama separarii dintre cei doi, iar acum Walter a și confirmat ca da, vor divorța și pornesc pe drumuri separate.

- Raluca și Walter Zenga formau unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, insa vorbim la trecut deoarece cei doi au anunțat divorțul. Iata ce avere au de imparțit dupa separarea la 14 ani de la casnicie!

- Romania are nevoie de sprijin pentru a putea trece de la productia de energie electrica pe baza de carbune la cea din surse regenerabile, precum gazele naturale, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "In sectorul energetic vorbim…

- Sectorul energetic mondial isi va indrepta atentia spre Marea Neagra, odata cu descoperirile recente de gaze ale turcilor si bulgarilor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea conferintei online FOREN 2020. "Aici, in Romania,…

- Ministrul Energiei: ”Ne bucuram ca turcii si bulgarii au gasit gaze in Marea Neagra. Atentia lumii energetice se va indrepta aici.” De ce nu scot OMV Petrom și ExxonMobil gazele din apele romanești Sectorul energetic mondial isi va indrepta atentia spre Marea Neagra, odata cu descoperirile…

- Un important om de afaceri din zona mass-media este cercetat de procurorii DIICOT pentru mai multe capete de acuzare: savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spalare a banilor, abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, evaziune fiscala,…