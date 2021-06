Stiri pe aceeasi tema

- Știrea bomba, probabil a anului 2021, a venit din partea unui cuplu care, de curand, și-a reinnoit juramintele. Este vorba despre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Conform informațiilor noastre exclusive, cei doi divorțeaza.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au serbat ieri ”nunta de cristal”. Imbracați la patru ace, in ținute elegante, de peste 10.000 euro, ei și-au reinnoit juramintele, dupa 15 ani, la biserica din Snagov. Printre invitații la petrecere s-a numarat și Toni, soțul mamei ei, cu care Anamaria are o…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au postat pe paginile de socializare imagini de la Snagov, este locul unde cei doi au organizat nunta acum 13 ani. Ana Maria Prodan a purtat o rochie neagra lunga cu un decolteu extrem de adanc. Laurențiu Reghecampf a purtat un costum clasic in carouri, in nuanțe…

