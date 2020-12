Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Laura Vicol, candidat PSD Dolj la Camera Deputatilor, detine bijuterii, ceasuri, genti si tablouri in valoare totala de 750.000 de euro, potrivit declaratiei de avere. Laura Vicol este cunoscuta pentru faptul ca i-a aparat pe fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, si pe fostul ofiter SRI,…

- Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Andreea Banica a mai precizat ca in organziarea petrecerii, un sprijin de nadejde, i a fost si sotul ei, Lucian.Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Cantareata si sotul ei, impresarul Lucian Mitrea,…

- Gabriela Iacobici este primarul ales al localitatii Gradina Are mai multe terenuri in posesie Detine bijuterii din aur in valoare de 30.000 de euro Sotul a incasat venituri, in preponderenta, din agricultura Gabriela Iacobici este primarul ales al localitatii Gradina, judetul Constanta, in urma alegerilor…

- Din luna august a anului acesta, Andreea Banica (42 de ani) incarca in mod constant noi videoclipuri pe canalul ei oficial de YouTube. Cel mai recent, artista și soțul ei, impresarul Lucian Mitrea, au testat cat de bine se cunosc unul pe celalalt. Cuplul are impreuna doi copii, o fiica și un fiu, Sofia…

- Sunt impreuna din adolescența și traiesc exact așa cum și-au dorit, au o familie unita și ambii lucreaza pentru a avea o viața minunata. Ea cantareața, el impresar, doi copii și o cariera aflata pe culmile succesului, Andreea Balan și Lucian Mitrea formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din…

- Fosta solista din “Exotic” și Sexxy” și soțul ei, Lucian Mitrea, au doi copii de care sunt tare mandrii. Andreea Banica are o fiica dar și un fiu, Noah, care in curand va implini frumoasa varsta de patru ani. Amandoi au postat diverse mesaje, iar soțul cantareței a publicat doua... The post Andreea…

- Tudorel Gurgu este primarul ales al comunei Ciobanu Nu are terenuri si case in posesie Nu detine conturi bancareTudorel Gurgu este primarul ales al comunei Ciobanu, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. El a depus la inceputul lunii august declaratiile de avere…

- Mihai Lupu a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Constanta Detine terenuri la Constanta si Adunati, judetul Prahova A avut venituri considerabile de la societatea unde este director general In sectiunea "Documente" puteti vizualiza documentele la care facem referireMihai Lupu a fost ales presedinte…