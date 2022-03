Stiri pe aceeasi tema

- Orice "compromis" in negocierile cu Rusia menit sa puna capat conflictului va fi supus unui referendum in Ucraina, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru un site de stiri regional ucrainean, informeaza AFP. "Am explicat-o pentru toate grupurile de negocieri:…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins sugestiile conform carora este gata sa se predea, numindu-le o "provocare copilareasca", dupa ce un banner contrafacut a fost afisat intr-un buletin de stiri ucrainean. Mesajul scris pe banner spunea ca presedintele cere poporului sa depuna armele,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a indemnat luni din nou NATO sa stabileasca o zona de excludere aeriana deasupra tarii sale, avertizand ca, in caz contrar, Alianta Nord-Atlantica ar putea sa vada „rachete rusesti” cazand asupra statelor sale membre, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Daca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana. Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei, pe baza unei proceduri speciale, in conditiile in care se apara de invazia fortelor…

- Volodimir Zelenski este președintele Ucrainei. Daca mai era nevoie sa știe cineva. Insa, ceea ce nu toata lumea cunoaște, este faptul ca Volodimir Zelenski este și actor de comedie. Liderul de la Kiev este un fost comediant care a caștigat alegerile prezidențiale datorita simpatiei care s-a creat in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici

- Presedintele ucrainean a convocat Consiliul de Securitate si al Apararii Nationale al Ucrainei. Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu omologul sau american, Joe Biden, despre decizia lui Vladimir Putin de a recunoaste independenta separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus, marti, organizarea unui nou summit in Formatul Normandia, cu Rusia, Franta si Germania, pentru identificarea unei solutii politice la conflictul separatist din estul Ucrainei. "A venit momentul sa ajungem la un acord pentru a pune capat…