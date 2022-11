Ce avere are premierul Nicolae Ciuca. Acesta incaseaza o pensie de serviciu. Premierul Nicolae Ciuca deține mai multe terenuri, o casa, dar și mașini, conform declarației sale de avere. De asemenea, la capitolul venituri, șeful Executivului chiar nu o duce destul de rau. Ce avere are premierul Nicolae Ciuca. Acesta incaseaza o pensie de serviciu Potrivit declarației de avere publicata in 2022, premierul Nicolae Ciuca deține un teren intravilan de 2.829 de metri patrați in Dolj, alaturi de soția sa. Totodata, el mai are și un teren intravilan de 598 de metri patrați in Dumbraveni, Ilfov, pe care…