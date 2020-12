Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a numit astazi seara un nou premier interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Este vorba despre ministrul apararii, Nicolae Ciuca.

- Fost primar al orașului Oradea, și membru cu ștate vechi in PNL, Ilie Bolojan este una dintre variantele de prim-ministru cu care liberalii vor sa mearga la Cotroceni, dupa ce șeful statului i-a transmis lui Ludovic Orban ca nu va mai fi nominalizat pentru funcția de prmier.Liberalula fost ales primar…

- Deputatul PSRM, Vasile Bolea, președintele comisiei juridice, numiri și imunitați le-a solicitat colegilor din fracțiunile PAS și PPDA sa nu acționeze oportunist, ci profesionist atunci cind se voteaza legile. Remarca a fost facuta in procesul de dezbateri a Strategiei pentru asigurarea independenței…

- Teste negative ale membrilor delegatiei ptr vizita in Israel si Palestina Membrii delegatiei guvernamentale care va începe mâine o vizita de doua zile în Statul Israel si Palestina au realizat în cursul zilei de astazi teste COVID, care au rezultat negativ. …

- Piata inchirierilor de birouri din Romania a cumulat 56.730 de metri patrati in trimestrul trei si s-a apropiat ca volum de cel consemnat in perioada similara din 2019, arata o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara.Conform analistilor, cei 56.730 mp existenti in piata inchirierilor…

- Ioan Turc, noul edil al Bistriței a reușit sa adune cate ceva in ultimii ani. Acesta are o casa in municipiu, a investit intr-un fond de pensii privat și deține tablouri și carți vechi in valoare de 7.000 de euro. Potrivit celei mai noi declarații de avere, depuse inainte de alegerile locale, Ioan Turc…

- Documente atasate: Declaratie de avere Declaratie de interese Armand si sotul au 12 terenuri in Romania, doua case de locuit (242 de metri patrati si 300 de metri patrati) si doua apartamente in Bucuresti, precum si doua autotorisme. Familia lui Clotilde Armand are 140.000 de lei si aproape…

- Pocholo mananca zilnic aproximativ 50 kg de furaje si bea cam 70 de litri de apa. Bovina locuieste intr-un spatiu pe masura dimensiunilor sale, de aproximativ 700 metri patrati. si are la dispozitie o pajiste de 3.000 de metri patrati. Cel mai faimos bou din lume se evidentiaza si prin cornale…