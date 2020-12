Ludovic Orban este noul președinte al Camerei Deputaților. El a fost votat in noaptea de luni spre marți. In momentul in care și-a preluat mandatul de premier, despre Orban se scria ca este cel mai sarac prim-ministru pe care l-a avut Romania. Cifrele scrise in document au ramas aceleași. Astfel, in declarația de avere pe care a completat-o anul asta, Ludovic Orban a scris ca nu deține niciun teren. Soții Orban dețin o casa, de 200 mp. In comuna Dobroiești, județul Ilfov, cumparata in anul 2014. De asemenea, conform documentului, președintele Camerei Deputaților mai deține un autoturism Volkswagen…