Ce avere are Ion Țiriac. Miliardarul a fost întrecut de Daniel Dines Ce avere are Ion Țiriac. Miliardarul a fost intrecut de Daniel Dines. Ion Țiriac continua sa fie unul dintre cei mai bogați romani, insa a fost intrecut de alte cifre mai mari. Conform topului celor mai bogați oameni din Romania realizat de Forbes anul trecut, pe primul loc al ierarhiei se pastreaza Daniel Dines, om de afaceri care deține o companie de software care dezvolta platforme pentru automatizarea proceselor robotizate, cu o avere evaluata la nu mai puțin de 22.2 miliarde de lei. Ce avere are Ion Țiriac. Miliardarul a fost intrecut de Daniel Dines Pe locul doi se situeaza frații Dragoș… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

