Ce avere are Ion Țiriac. Conduce clasamentul celor mai bogați români Ce avere are Ion Țiriac. Conduce clasamentul celor mai bogați romani. Averea lui Ion Țiriac a tot fluctuat in ultimii ani, dar acum, fostul mare sportiv a ieșit ”invingator” Ce avere are Ion Țiriac? Conform Forbes, aceasta este estimata undeva pe la 2,1 miliarde de dolari. Pe locul doi se afla Dragoș Paval, care are o avere estimata la doua miliarde de dolari. In timp ce Ion Țiriac a cunoscut ascensiunea in topul celor mai bogați romani, fostul lider, Daniel Dineș, a inregistrat pierderi masive. Forbes scrie ca la momentul actual, averea acestuia s-ar afla undeva la aproximativ 1,4 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Annaliese Dragan, care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a clasat pe locul 15 in clasamentul final la individual compus, sambata, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica ritmica, intrecere care are loc in BTarena din Cluj-Napoca, scrie AGERPRES.

- Ion Țiriac a redevenit cel mai bogat roman, dupa ce fondatorul UiPath, Daniel Dineș, a pierdut 1,3 miliarde de dolari in ultima perioada. Intr-o societate foarte volatila din punct de vedere financiar, topul miliardarilor se schimba permanent. Ion Țiriac, cunoscut de mulți drept cel mai bogat roman,…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, va fi in tribunele stadionului din Koln, la fel cum s-a intamplat și cu Ucraina, la Munchen. Acesta va face deplasarea cu o aeronava Gulfstream de 12 locuri, achiziționata recent. „Boss”-ul din Giulești a achiziționat aeronava alaturi de alți doi oameni de afaceri, fiind…

- Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a intrecerilor de tenis de masa de la Jocurile Olimpice 2024, gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial. Romania va avea cinci reprezentanți la tenis de masa in concursul olimpic de la Paris, dupa ce Eduard Ionescu a…

- Clasamentul RUR World University Rankings pentru 2024 a fost recent publicat, evaluand performanțele a peste 1.100 de universitați la nivel global. In acest top, Romania se remarca cu patru instituții de invațamant superior, dar se situeaza considerabil in urma universitaților din marile centre academice…

- Rob Enslin demisioneaza din poziția sa de director general (CEO) a companiei romano-americane IT UiPath, iar romanul Daniel Dines se intoarce la varful primului „unicorn” nascut in Romania.

- Cei mai bogati oameni din intreaga lume pot cheltui pana la 500.000 de dolari (400.000 de lire sterline) pe pachete "ultra-exclusive" pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, despre care promotorii sustin ca includ intalniri cu sportivii, acces la satul sportivilor si "sansa de a lua parte la ceremonia…

- Luis Lazarus, realizator tv și membru al partidului SOS Romania, deține bijuterii, obiecte de cult și ceasuri evaluate la 26.000 de euro. Anul trecut, a vandut terenuri cu 35.000 de euro. Are aproape 45.000 de euro in conturi și criptomonede evaluate la circa 31.000 de dolari. Realizator al unor emisiuni…