Agenția Naționala de Integritate a verificat averea președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu. Ce au descoperit aceștia, aflați in randurile urmatoare. Ce avere are Horia Constantinescu? Cel care a solicitat ca Agenția Naționala de Integritate (ANI) sa verifice averea lui Horia Constantinescu a fost un parlamentar USR, Mihai Badea. Solicitarea a venit in urma cu o luna, in contextul in care parlamentarul a descoperit mai multe nereguli in declarațiile de avere ale șefului ANPC. “Declarațiile de avere depuse de Horia Constantinescu in perioadele in…