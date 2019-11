Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum, in scurta istorie postrevoluționara a Romaniei, nici macar un singur premier desemnat nu a fost prezent la audierile parlamentare ale miniștrilor propuși. Pana acum. Am mai bifat o premiera. Ludovic Orban a fost, astazi, la aproape toate audierile. In dreapta sau stanga miniștrilor. De ce?…

- Alexandru Mitrița a fost convocat, din nou, la echipa naționala. Atacantul echipei New York City va face parte din lotul Romaniei pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia din preliminariile EURO 2020, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații importante despre Ion Iliescu! In ce stadiu se afla…

- on Iliescu s-a prezentat, vineri, la Spitalul Elias din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, medicii urmand sa-l interneze pe fostul presedinte al Romaniei, informeaza Mediafax. Fostul sef de stat este in stare stabila.

- Acrobații lui Jackie Chan vor veni la București, la Romexpo (8 și 9 decembrie), pentru un show de arte marțiale fix ca-n filmele de acțiune ale faimosului actor. The Contemporany Dragon Kung-Fu Company vine pentru prima oara in Romania cu show-ul “11 Warriors”, care a fost prezentat pana acum cam prin…

- Un padurar de 50 de ani, angajat al Ocolului Silvic Pascani, a fost gasit mort, vineri dimineata, intr-o padure de pe raza Districtului V Harmanesti. Exista suspiciuni ca acesta a fost victima unei agresiuni, in prezent fiind efectuate cercetari la fata locului.„Un angajat al Ocolului Silvic…

- Ambasada Romaniei din Kabul, Afganistan a afost ținta unui asalt teorirst in toata regula. Și-a pierdut viața un angajat care se ocupa de securitate, iar un alt angajat este grav ranit. Deși oficialii MAE au dat asigurari ca totul este in regula, specialiștii in fenomenul antiterorist sunt de alta parere.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca incendiul care a avut loc duminica la sediul Ambasadei Romaniei in Irak a fost cauzat de explozia unei butelii, iar in urma acestuia un angajat a suferit rani usoare la maini, fiind inregistrate si pagube materiale. "In primul rand vreau sa…

- Inainte de Revolutie si inainte sa implineasca 30 de ani, Carmen Firan s-a angajat la Editura Tehnica, condusa de Ion Iliescu. Imediat dupa caderea regimului comunist, a avut incredere in politicienii care pareau hotarati sa ajute Romania, fara sa stie ca multi erau „fosti securisti si nomenclaturisti“.…