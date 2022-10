Ce avere are Dan Șucu, finanțatorul Rapidului Ce avere are Dan Șucu? Omul de afaceri, finanțatorul echipei Rapid, a confirmat datele Forbes, potrivit carora averea lui este de 120 de milioane de euro. Dar…Afaceristul susține ca averea sa este și mai mare! Iar cele 120 de milioane de euro reprezinta doar o treime dintr-o suma fabuloasa de bani care ii asigura un mod de viața de lux . ”Deci sunteți și mai bogat?”, a fost chestionat afaceristul, la care acesta din urma a zambit cu subințeles. Dan Șucu, patronul Mobexpert, a acceptat in acest an provocarea de a se alatura eforturile echipei Rapid de a reveni in prim-planul fotbalului romanesc,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali nu este de acord cu prețurile biletelor de la partidele din Europa Conference League sunt prea mari. Patronul FCSB a spus ca vrea sa caștige cel puțin doua milioane de euro de la fanii care vor veni sa vada partidele cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Omul de afaceri a explicat de ce…

- Gigi Becali marește prețurile biletelor de la meciurile FCSB, dupa ce echipa lui Nicolae Dica s-a calificat in grupele Europa Conference League. Patronul este foarte mulțumit. Cu milionul de euro suplimentar de la UEFA asigura bugetul clubului in acest an. Gigi Becali a anunțat ca biletele de la meciurile…

- Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a dezvaluit ca Rapid il vrea pe mijlocașul Samuel Asamoah (28 de ani), dar nu este de acord cu suma care i-a fost oferita. Finanțatorul oltenilor a spus in aceasta dimineața ca Rapid i-a oferit 300.000 de euro pentru belgianul adus in vara lui 2021, dar…

- Finanțatorul FCSB Gigi Becali ii transmite lui George Simion sa iși iubeasca soția. Patronul FCSB nu a participat la nunta liderului AUR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, s-a aratat ca vicecampioana Romaniei s-a calificat in grupele Conference League, mai ales datorita sumelor de bani care vor intra in conturile clubului. Odata cu accederea in grupe, fiecare echipa va primi 2,94 milioane de euro! In grupe, fiecare victorie este remunerate…

- Dan Șucu, omul de afaceri care deține 50% din acțiunile Rapidului, și a refacut viața acum 17 ani, cand s-a casatorit a doua oara cu ex-prezentatoarea TV Diana Lascarescu. Prima soție a lui Șucu a fost Camelia, alaturi de care a dezvoltat imperiul Mobexpert. Cei doi au doua fiice. Finanțatorul rapidist…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), s-a aratat impresionat de rapiditatea cu care s-au vandut biletele online pentru meciul programat in aceasta seara cu Viking, de pe Arena Naționala. Omul de afaceri a spus ca va mai aduce cel puțin doi jucatori pana la finalul perioadei de mercato.…

- Gigi Becali construiește un mic Athos, un schit ortodox unde vrea sa petreaca mai mult timp in rugaciune. Finanțatorul FCSB a declarat in mai multe randuri ca, la batranețe, vrea sa se retraga la o manastire, in munți. Afaceristul (64 de ani) a inceput construcția mai multor case din lemn aproape de…