Ce avere are Claudiu Manda. Soțul Liei Olguța Vasilescu poarta un ceas de 33.000 de lei! Claudiu Manda, soțul Liei Olguța Vasilescu se poate lauda cu o avere impresionanta. Conform declarației de avere, intr-un singur an, acesta a caștigat de la Parlamentul European 85.000 de euro. Cu banii caștigați, in 2022, Claudiu Manda alaturi de Olguța Vasilescu și-au cumparat și o casa cu etaj are in jur de 140-160 de mp. Ce avere are Claudiu Manda Menționam faptul ca familia Olguța-Manda nu a menționat in declarația de avere ca ar fi luat un credit pentru achitarea casei. In ceea ce privește creditele,…