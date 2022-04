Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate. Astazi prezentam declaratia…

- Yoav Stern, fostul sot al vedetei TV Oana Cuzino, se afla in prezent in stare grava, intr-un spital din Capitala. Barbatul ar fi deja de o perioada buna in coma, avand și craniul spart. Iata la ce concluzie au ajuns oamenii legii! Afaceristul, internat la Spitalul Elias, este in coma, are fracturi craniene,…

- Agentia Nationala de Integritate ANI aminteste ca pe 15 iunie este data limita pentru depunerea declaratiilor de avere si interese de catre persoanele care au aceasta obligatie prin lege.Potrivit ANI, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, declaratiile de avere si de interese DA DI se completeaza si se…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, hotararea privind numirea lui Adrian Cucu in functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Guvernul a aprobat, astazi, la propunerea Ministerului Finantelor, numirea domnului Adrian Cucu in functia de presedinte al…

- In 1986, Vladimir Putin devenea, din nou, tata dupa ce Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya a adus pe lume cel de al doilea copil al cuplului. Președintele Rusiei a ținut-o multa vreme ascunsa și Katerina Tikhonova chiar ar fi studiat sub o identitate falsa. Insa, deși a trait mult timp in umbra faimei…

- Procurorul-șef al Procuraturii raionului Hincești a fost reținut de catre procurorii anticorupție pe un termen de 72 de ore. Acesta vizat intr-o cauza penala de imbogațire ilicita și fals in declarația de avere.

- TVR a cerut o avere pentru a muta finala Eurovision.Evenimentul ar fi trebuit sa aiba loc la Sala Polivalenta, in luna martie, scrie Cluj24.ro. TVr a solicitat Primariei Cluj-Napoca 350.000 de euro pentru a organiza la Cluj acest eveniment, dar Emil Boc a fost de acord sa achite 100.000 de euro, din…