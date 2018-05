Stiri pe aceeasi tema

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate, potrivit unor surse medicale. Hanibal Dumitrașcu a murit. Cauza morții, un accident vascular Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu,…

- Celebrul comentator sportiv Cristian Țopescu, care s-a stins din viața marți dupa amiaza, dupa ce in urma cu o saptamana de zile a ajuns de urgența la spital, avea o avere impresionanta.

- Klaus Iohannis, mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Cristian Țopescu. Președintele Romaniei a publicat un mesaj pe Facebook, dupa trecerea in neființa a fostului comentator sportiv. „Ne desparțim astazi de cel care și-a dedicat talentul si priceperea sportului romanesc, Cristian Topescu. Vocea sa…

- Scandal de proporții in lumea medicala romaneasca. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii uluitoare, de ultima ora, despre un caz care il are in prim-plan pe unul dintre cei mai renumiți doctori din Capitala. (CITEȘTE ȘI: PREȘEDINTELE IOHANNIS, AMENDAT DE CNCD CU 2.000 DE LEI! A FOLOSIT…

- Scene socante in mijlocul unei intersectii din Capitala. Un sofer si-a parcat masina fix intr-o intersectie din Sectorul 1. Si ca sa fie totul ca la carte, acesta a lasat si un mesaj in parbrizul autoturismului. In biletul lasat in geam a scris ca poate fi contactat in caz ca cineva doreste ca autovehiculul…

- O femeie a fost gasita moarta în Parcul IOR din Capitala. Trupul neînsufletit al unei femei în vârsta de 73 de ani a fost gasit fara suflare în lacul din Parcul IOR din Bucuresti.

- Cei care iși planifica ieșiri pe litoralul romanesc se pot bucura acum de un tren privat, care face curse nu numai București – Constanța și retur. Pentru o calatorie din Capitala la malul marii vei scoate din buzunare doar 40 de lei. Trenul operat de compania privata parcurge distanta pana la mare in…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…