- Printre cei opt morți ai accidentului aviatic din Milano se numara și fiicele unui cunoscut jurnalist din Romania. Acestea se aflau la bordul aeronavei de mici dimensiuni in momentul in care aparatul de zbor s-a prabușit intr-o cladire aflata in aeronava. Toți cei aflați la bord au murit.

- Dupa tragedia in care și-au pierdut viața miliardarul Dan Petrescu și alte șapte persoane, experții vin cu o ipoteza cu privire la cauza prabușirii avionului de mici dimensiuni Pilatus PC-12 la Milano.

- Avionul prabușit, duminica, 3 octombrie, la Milano aparținea romanului Dan Petrescu, multimilionar cu afaceri in domeniul imobiliar, iar in avion se afla soția și copilul lor, alaturi de alți cinci cinci parteneri de afaceri din Corsica. Ei calatoreau spre Sardinia, unde familia Petrescu deținea o casa.…

- Omul de afaceri Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați romani, a murit in accidentul aviatic din Italia. Un avion privat romanesc, de mici dimensiuni, s-a prabușit intr-o cladire aflata in renovare din Italia. Alte șapte persoane au murit in tragedie. Un avion privat s-a prabusit, duminica, in apropiere…

- Detalii de ultima ora despre tragedia petrecuta in cursul zilei de azi in Milano! Cine ar fi romanii care au murit in accidentul aviatic? Este vorba despre un multimilionar. Accident aviatic Milano: detalii despre victime Dan Petrescu ar fi murit in cursul zilei de duminica in accidentul aviatic de…

- Informația șoc a momentului! Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați oameni din Romania, se afla in avionul prabușit astazi in Milano. Miliardarul era impreuna alaturi cu soția și fiul lor. Cu toții au decedat in impact.

- Opt persoane, intre care un copil, au murit dupa ce un avion a cazut duminica pe o cladire din Milano, Italia. Agenția de presa Mediafax citeaza surse locale precum Remonews care scrie ca pilotul era de naționalitate romana, iar potrivit primelor informații, pasagerii ar putea fi francezi.…

- Un grav accident aviatic a avut loc astazi in Milano, acolo unde un avion privat in care se aflau opt persoane s-a prabușit peste o cladire. In urma impactului toți cei aflați la bord au murit, printre care și pilotul și copilotul de naționalitate romana.