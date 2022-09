Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 17 Septembrie 2000 s-a stins din viața, la București, in urma unui infarct, Dem Radulescu, unul dintre marii actori romani de teatru, film si televiziune, profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I. L. Caragiale” din București. Citește și: In sfarsit, procurorii…

- Andreea Esca este cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania, dar dincolo de cariera, vedeta e soție, mama. E casatorita cu Alexandre Eram și impreuna au doi copii, pe Alexia și pe Aris Melkior. Intr-un interviu pentru Pro TV , vedeta a facut declarații despre cariera fiicei sale. Alexia Eram…

- Regretatul profesor si muzicolog Adrian Doxan ar fi implinit, astazi, 73 de ani.Nascut pe 30 august 1949, in comuna Stefan cel Mare, din judetul Neamt, Adrian Doxan, ar fi implinit, astazi, 73 de ani. Regretatul profesor si muzicolog Adrian Doxan s a remarcat prin profesionalism si dedicare. In anul…

- Fuego este unul dintre cei mai apreciați și cautați artiști de la noi din țara. Are zeci de ani de cariera in spate, iar banii pe care i-a strans de-a lungul timpului au facut o avere cu adevarat. Iata ce avere a strand cantarețul in atația ani de cariera!

- Alexia Eram a devenit cunoscuta in urma cu ceva ani atunci cand s-a apucat de vlogging. Fiica Andreei Esca a intrat in lumina reflectoarelor și ii place tare mult sa interacționeze cu publicul. Aceasta are abia 21 de ani și are timp sa iși aleaga drumul in viața in ceea ce privește cariera. Andreea…

- Alexandru Arșinel a ramas fara certificatul de revoluționar, dupa ce a fost retras de catre forul competent cu emiterea acestor acte. Marele actor va fi nevoit sa restituie toate sumele de bani pe care le-a primit de la stat, din anul 2015 pana in prezent. Cați bani are de dat? Lovitura dura pentru…

- 20 de tineri ambițioși, receptivi și foarte curioși au absolvit astazi cursurile din cadrul seriei a doua de la Scoala de Media Digi24. Timp de 3 luni, cursanții au aflat informații valoroase, iar din toamna, Digi24 așteapta alți tineri care vor o cariera in televiziune.