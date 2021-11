Stiri pe aceeasi tema

- Un manuscris al celebrului fizician Albert Einstein, in care el pregatea teoria relativitații generale, a fost vandut la licitație pentru suma record de 11,6 milioane de euro, marți, la Paris, transmite AFP. Este vorba de un manuscris autograf de 54 de pagini, elaborat intre 1913 și 1914 la Zurich de…

- Un peisaj in acuarela de Vincent van Gogh, confiscat de nazisti in timpul invadarii Frantei in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vandut la licitatie la New York pentru suma de 35,9 milioane de dolari, un record pentru un tablou in acuarela al pictorului impresionist olandez, relateaza Reuters.

- Primaria Campina a caștigat lungul și complicatul proces cu Ministerul Dezvoltarii pentru corecția de 5,5 milioane lei aplicata la proiectul cu fonduri europene privind modernizarea Caii Dacia (pasajul suprateran de la ieșirea din localitate in DN1). Dupa șase ani de la inceperea procesului, iata ca,…

- Procuratura Anticorupție, la 12 octombrie curent, i-a inaintat invinuirea fostului deputat in Parlamentul Republicii Moldova, Constantin Țuțu, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare pentru savarșirea infracțiunii de imbogațire ilicita (art.3302 alin.(2) din Codul penal) și doua episoade de fals…

- Extragerea LOTO de duminica iți poate aduce o avere: Cat este reportul istoric inregistrat la JOKER Extragerea LOTO de duminica iți poate aduce o avere: Cat este reportul istoric inregistrat la JOKER Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 30,15 milioane de lei (aproximativ 6,1 milioane de…

- Emma Raducanu a readus Marea Britanie pe harta mondiala a tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu de Grand Slam pentru Regatul Unit, dupa 44 de ani.Popularitatea Emmei a crescut enorm in toata lumea, dar mai ales in Marea Britanie, fapt vizibil și din numarul de urmaritori pe care…

- Francis Ford Coppola, 82 de ani, spera sa realizeze un proiect la care lucreaza de douazeci de ani, superproductia „Megalopolis”. Regizorul filmelor „Apocalypse Now” si trilogiei „Nasul”, cunoscut pentru proiectele iesite din comun, si-a vandut o parte din plantatia de vita de vie din comitatul Sonoma,…

- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat ministrul Sanatații de la Seul miercuri, intr-o declarație de presa citata de Reuters . Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și…