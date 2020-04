Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor stabilite prin ordonantele militare pe perioada starii de urgenta, in valoare de circa 200.000 lei, au fost aplicate in judetul Gorj, in ultimele 24 de ore, se arata intr-un comunicat de presa remis, vineri, de Grupul de comunicare…

- Valabilitatea inspectiei tehnice periodice (ITP) a masinii nu se prelungeste, precizeaza miercuri Grupul de Comunicare Strategica. GCS a venit cu explicatii in contextul masurilor adoptate prin ordonantele militare privind circulatia persoanelor. ''Nu se prelungeste valabilitatea ITP, conform deciziei…

- Guvernul a adoptat mai multe ordonante de urgenta care vizeaza domeniul ordinii si sigurantei publice, fiind inasprite amenzile pentru contraventiile savarsite pe durata starii de urgenta. De asemenea, a prelungit valabilitatea unor documente, pentru a evita deplasarea cetatenilor la ghisee. In plus,…

- Parlamentul Republicii Moldova a declarat, marți, stare de urgența pe o perioada de 60 de zile. Instituirea starii de urgenta este determinata de raspândirea rapida în regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice în republica,…

- Instituirea starii de urgenta este determinata de raspandirea rapida in regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice in republica, dar si de definirea de catre OMS a gradului "foarte ridicat" al pericolului legat de aceasta pandemie.Anunțul a fost facut, inca…

- Blue Air suspenda zborurile regulate incepand cu data de 21 martie si pana la incheierea perioadei in care starea de urgenta este activa, potrivit unui comunicat. Totodata, Blue Air introduce programul "Te aducem acasa", in perioada 17 - 20 martie 2020, inainte de a supenda toate zborurile regulate,…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta stare de urgenta incepand de saptamana viitoare. “Este foarte important ca masurile care vor fi luate sa fie luate la timp, in asa fel incat sa prinda, iar pentru a face posibila aceasta lupta (…) am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare”,…

- Masuri dupa declararea starii de urgența! Unii romani ar putea scapa cateva luni de plata ratelor la banca. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat sambata seara, la Digi24, ca poarta discuții cu mediul bancar pentru ca cetațenii care au rate la banci sa poata plati cu intarziere, date fiind dificultațile…