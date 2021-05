Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, unul de 19 ani și altul in varsta de 25 de ani, care obișnuiau sa fure din mașini, au fost prinși, sambata, de politistii Secției 2 Timișoara. In baza unui plan de acțiune pe linie de furturi din autoturisme și in urma investigațiilor, oamenii legii au identificat pe strada Martir Marius…

- Doi tineri, hoți de catalizatoare, au fost prinși de polițiști, noaptea trecuta, pe strada Martir Marius Ciopec. Aveau la ei un flex cu acumulator, un cric auto, dar și perechi de manuși, pentru a duce treaba la bun sfarșit.

- Furtul de catalizatoare auto este un eveniment neplacut, dar durabil in Municipiul Timișoara. Piesa este una extrem de scumpa și tot mai mulți șoferi din localitate s-au trezit ca mașinile proprii nu o mai au. Reclamațiile au fost din ce in ce mai multe, dar nimeni nu facea nimic. Totuși, polițiștii…

- Unele grupuri de hoți s-au specializat in furtul de catalizatoare auto, piesa extrem de scumpa care conține mici cantitați de aur și platina. Trei barbați veniți tocmai din Vaslui au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 3 Timișoara pentru comiterea unor furturi de componente auto.…

- Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 3 Timișoara pentru comiterea unor furturi de componente auto. Joi, in urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii Secției 3 Timișoara, au reținut trei barbați de 20, 38 și 40 de ani din Vaslui,…

- La data de 17 aprilie a.c, in jurul orei 20:30, polițiștii Secției 3 Timișoara au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe Calea Șagului, insa conducatorul auto nu s-a conformat, accelerand și continuandu-și deplasarea. Dupa mai multe solicitari de oprire prin intermediul dispozitivelor…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:00, la intersecția strazilor Simion Barnuțiu cu Gheorghe Adam din Timișoara, a avut loc o altercație intre mai multe persoane pe baza unor neințelegeri. In zona se aflau luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale Timiș și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- Cu o zi inainte ca Timisoara sa intre in carantina, politistii timisoreni au intrerupt o petrecere dintr-un restaurant din oras. Cele 20 de persoane care participau la chef au fost amendate cu suma totala de 8.000 de lei. Administratorul restaurantului a fost sanctionat cu 5.000 de lei. Politistii timisoreni…