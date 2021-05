Ce avantaje iti ofera genele false profesionale? Aspectul ochilor a devenit un subiect din ce in ce mai discutat si mai interesant pentru un numar foarte mare de persoane, iar motivele sunt cat se poate de evidente. Genele false sunt cea mai cautata solutie in acest sens, pentru ca pot aduga volum in zona ochilor, definesc mai bine ochii si pot crea acel aspect de papusa Barbie, specific copertilor de revista. Iata cateva avantaje importante ale genelor false pe care ar trebui sa le iei in calcul: Genele false profesionale au un aspect natural Atunci cand iti pui gene false profesionale vei vedea ca te bucuri de un aspect natural. Acest lucru… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

