Ce audiente a avut Singur Acasa la Pro TV Ce audiente a avut Singur Acasa la Pro TV Filmul Singur Acasa a devenit parca una dintre traditiile de Craciun. Desi a fost lansat in 1990 si a fost difuzat de Pro TV deja de 13 ori pana acum, filmul a atras publicul roman in fata televizoarelor si de aceasta data. Pro TV a difuzat filmul Singur Acasa, sambata seara, pentru al 14-lea an consecutiv. Iar un numar impresionant de romani au ales sa-si petreaca seara de weekend urmarind, cine stie pentru a cata oara, acest film. Este vorba despre nu mai putin de 2.1 milioane de telespectatori, cifra apropiata de cele obtinute si in anii trecuti de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu vor beneficia de o minivacanța la sfarșitul lunii noiembrie, intrucat zilele libere de Sfantul Andrei și de Ziua Naționala vor pica in weekend. Astfel, salariații care au program normal vor avea liber doar in decembrie, in prima și in a doua zi de Craciun.

- Veniturile sectorului e prelucrare și conservare a carnii au scazut la 4,96 miliarde lei, anul trecut, la minimul ultimilor 5 ani, reiese dintr-un studiu realizat de Coface. 35% dintre companiile din sector au înregistrat pierdere, iar 50% dintre companii au grad de îndatorare peste 80%.Puncte…

- Desi abia am intrat in luna noiembrie, marile orase se pregatesc deja de Craciun. Nici macar vremea de vara nu amana impodobirea localitatilor, mai ales ca se apropie alegerile. Autoritatile locale se intrec in decoratiuni: zeci de figurine colorate, kilometri de turturi si perdele luminoase vor imbraca…

- Cartierul East Village este de 45 de ani scena unuia dintre cele mai mari evenimente de Halloween: 60.000 de persoane defileaza in costumatii impunatoare, in timp ce alte 2 milioane vor iesi in strada, desi Sarbatoarea mortilor incepe in multe parti ale tarii chiar din primele zile ale lunii octombrie.…

- Pandurii Targu Jiu – „U“ Cluj era meciul cu mare insemnatate pentru iubitorii fotbalului din Gorj. In jurul acestui joc planau doua lucruri importante. Primul este legat de inaugurarea noului stadion „Municipalׅ“ (12.500 locuri), asta dupa mai multe amanari și multe discuții legate de bani. Al doilea…

- Fie ca discutam despre politici de preturi promotionale sau de inceputurile unor campanii in Sociale Media, ideile despre Craciun ar trebui sa se afle deja in mixul tau de marketing, spun speialistii. De ce? E simplu! In trimestrul final al fiecarui an vanzarile fiecarui magazin online par a creste…

- Arsenie -a spus in fata fostului dictator Nicolae Ceausescu cand si cum o sa sfarseasca, scrie shtiu.ro. „Prin anii '80, Parintele Arsenie a fost dus si la Ceausescu, care l-a intrebat: 'Hai, popo, am auzit ca tu prezici soarta unui om. De mine ce stii, cand am sa mor?'. Si Arsenie i-a spus:…

- Fostul fotbalist roman Gabi Balint a postat, joi, primul sau mesaj pe Facebook, dupa infarctul suferit saptamana trecuta. ''De vreo 5 zile, tot privesc pe fereastra salonului spitalului Fundeni si ma intreb: O fi Laca sau ingerul meu pazitor?!'', a scris Balint, care a postat o imagine…