- Fanii celor de la Dinamo și FCSB au fost la un pas de incaierare in primele minute ale derby-ului din „Ștefan cel Mare”. Dinamo - FCSB este live AICI. Poate fi urmarit la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Aproximativ 300 de fani ai celor de la FCSB au facut deplasarea in „Ștefan…

- Derby-ul Dinamo - FCSB de diseara reprezinta și o „lupta” in familie. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Andrei Burlacu (25 de ani), atacatul legitimat la FCSB, are o relație de ani buni cu Lorena Stoican,…

- Derby-ul Dinamo - FCSB din aceasta seara va fi unul istoric. Cele doua mari rivale se vor duela pentru ultima oara pe batranul stadion din „Ștefan cel Mare”, care urmeaza sa fie demolat peste cateva luni și inlocuit cu o arena moderna. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și…

- Dinamo și FCSB se intalnesc azi intr-un Derby de Romania care, pe hartie, se anunța extrem de dezechilibrat. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Inainte de ultimul duel din acest sezon, cele doua rivale…

- Dinamo și FCSB se intalnesc azi in ceea ce poate fi ultimul Derby de Romania care se joaca pe stadionul din „Ștefan cel Mare”. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. In conferința premergatoare partidei,…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a povestit prin ce a trecut la derby-ul cu Dinamo din finala Cupei Romaniei 2011. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 la Brașov. Derby-ul Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a anunțat ca nu se va putea baza la meciul cu Farul pe stoperii Ivo Pinto (31 de ani) și Ricardo Grigore (22). Dinamo și Farul se intalnesc azi, de la ora 20:30, in ultimul meci de Liga 1 din anul 2021. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și e televizata…

- Dinamo o intalnește azi pe Flensburg, de la ora 19:45, pe teren propriu, cautand sa razbune infrangerea de saptamana trecuta. Meciul poate fi urmarit LiveScore pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 3, Telekom Sport 3 și Look Sport. Dinamo - Flensburg, liveSCORE de la 19:45 Au mai ramas trei meciuri…