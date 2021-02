Luni, 1 februarie 2021, Vlad Gherman (27 de ani) și Cristina Ciobanașu (24 de ani) au confirmat ca s-au desparțit dupa o logodna de 2 ani și jumatate și o relație de 9. Recent, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, perechea a vorbit despre impacare. Ce au spus Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu despre impacare? „Noi cand ne-am cunoscut eram foarte tineri. Din acel moment am facut cam totul impreuna. Am lucrat și jucat impreuna, iar undeva pe drum am uitat sa mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, au declarat inițial despre desparțire. „Niciodata sa nu spui niciodata.…