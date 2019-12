Stiri pe aceeasi tema

- In 25 decembrie 1989, cand strazile erau rosii de sangele celor ucisi care se revoltasera impotriva cuplului Nicolae si Elena Ceausescu, la garnizoana din Targoviste avea loc procesul judecarii lor. Completul a fost condus de magistratul Gica Popa,care s-a sinucis in 1990, scrie Monitorul Justiției,…

- Dupa 30 de ani de la Revoluție noi secrete ale cuplului Ceaușescu au ieșit la iveala. Se pare ca Nicolae Ceaușescu a fost acuzat de dispariția unui miliard de dolari din fondurile statului, chiar cu puțin timp inainte de a fi executat. Ce a spus Elena Ceaușescu despre banii familiei? Nicolae Ceaușescu,…

- Dupa 30 de ani de la Revolutia din 1989, realitatea.net a aflat povestea celui care a realizat celebra imagine cu decolarea elicopterului in care se aflau Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu pe 22 decembrie 1989. La trei decenii distanta, site-ul Realitatea a refacut fotografia istorica, la exact aceeasi…

- Ultimele clipe de viața ale soților Ceaușescu au fost surprinse intr-o producție cinematografica de excepție. Mihai Gadea a prezentat imaginile impresionante cu filmul care arata cum și-au trait ultimele clipe din viața cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu.

- In curand, se implinesc 30 de ani de la Revolutie! In aceasta perioada, ies la iveala noi detalii din viata sotilor Ceausescu. Pe 22 decembrie 1989, vazand ce se intampla in tara, Nicolae si Elena Ceausescu au luat un elicopter si au ales sa fuga. Au ajuns la Targoviste, unde nu se astepta nimeni! De…

- Ziua de 25 decembrie 1989 a reprezentat o zi fara sfarșit pentru omul ce i-a impușcat pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Ionel Boeru, militarul ce i-a executat pe cei doi soți a facut declarați incredibile despre momente de dupa impușcarea dictatorului și a soției sale.

- Nicolae și Elena Ceaușescu au condus Romania timp de 22 de ani, pana in 1989, atunci cand au fost executați in ziua de Craciun. Pentru mulți ani s-a speculat ca cei doi traiesc și ca au fost scoși din țara fara ca cineva sa știe, insa abia acum s-a aflat adevarul.

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, critica reactia europarlamentarului USR - PLUS Dragos Tudorache dupa instalarea noului Guvern de la Chisinau, considerand ca a saluta instalarea guvernului impus de Dodon este o eroare,pentru ca e riscant sa acorzi un cec in alb unora care au preluat puterea…