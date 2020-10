Ce au Sofia Vergara, Angelina Jolie și Gal Gadot în comun? Toate se află în topul celor mai bine plătite actrițe în 2020 Recent, revista Forbes a publicat topul sau anual al celor mai bine platite actrițe de la Hollywood. Clasamentul a fost realizat analizand caștigurile actrițelor in perioada iunie 2019 – iunie 2020. Ce au Sofia Vergara, Angelina Jolie și Gal Gadot in comun? Toate se afla in topul celor mai bine platite actrițe in 2020 In ultimele 12 luni au fost inregistrate schimbari drastice in top, majoritatea cauzate de pandemia de coronavirus. Cel mai mult surprinde probabil absența actriței Scarlett Johansson din top. Din cauza amanarii lansarii filmului Black Widow, Scarlett nu a fost inca recompensata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

