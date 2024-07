Stiri pe aceeasi tema

- Multe dintre bucatariile de pe litoralul romanesc sunt echipate cu dotari superioare celor din Bulgaria sau Grecia. Operatorii economici romani ofera un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , indeamna…

- Din acest an, turistii care merg la Neptun si Jupiter vor avea in plus 2,5 kilometri noi de plaja. Autoritatile au in plan ca pana in toamna sa largeasca si plajele din Saturn, Venus, Mangalia si 2 Mai.

- Sezonul vacanțelor a venit! Chiar daca mulți romani aleg destinații turistice precum Bulgaria sau Grecia, litoralul romanesc ramane in topul preferințelor. Anul trecut mulți spuneau ca prețurile sunt exagerate. Este vreo diferența anul acesta? Cat a ajuns sa coste un porumb fiert pe litoralul romanesc…

- Majoritatea romanilor și-au stabilit deja planurile pentru vacanțele din sezonul estival 2024, chiar daca tarifele au crescut in comparație cu anul trecut. Exista turiști care aleg litoralul romanesc, in ciuda faptului ca mulți alți romani opteaza pentru destinații precum Grecia, Bulgaria sau Turcia.…

- Cu hoteluri de lux, programe artistice, animatori și oferte all inclusive, stațiunile de pe litoralul romanesc au intrat intr-o noua etapa de dezvoltare. Exista deja oferte comparabile cu cele din Bulgaria, Grecia și Turcia, unde romanii au preferat sa me

- Industria turismului se pregateste de un sezon dificil, pentru ca preturile vacantelor sunt asteptate sa fie si cu 10-15% mai mari decat anul trecut – a declarat presedinta Asociatiei Tur-operatorilor din Bulgaria, Dimitrina Goranova, intr-un interviu pentru postul public bulgar de radio. Ea a spus…

- ”In primul trimestru al anului 2024, IRI Travel, touroperator din Romania, a inregistrat o evolutie pozitiva de 39% fata de aceeasi perioada din 2023. Aceasta crestere semnificativa a fost sustinuta de popularitatea destinatiilor preferate de turisti”, anunta compania. 97,2% din vanzari sunt realizate…

- Incepand cu anul acesta, Apele Romane au anunțat introducerea unei noi taxe pe litoralul romanesc. Aceasta taxa ii vizeaza pe cei care organizeaza evenimente la malul marii.Tariful suplimentar a aparut in contextul creșterii numarului de evenimente organizate pe litoralul romanesc, precum concerte,…