Stiri pe aceeasi tema

- TAMPONARE CU BUCLUC… In urma cu puțin timp, in centrul orașului Murgeni, o autospeciala a Poliției din localitate, condusa de un tanar polițist de 22 de ani, a fost spulberata intr-o intersecție, de o autoutilitara cu numar de Maramureș, al carei șofer, de 60 de ani, nu a acordat prioritate. Accidentul…

- POLITISTII LOCALI SAR LA GATUL PRIMARULUI PAVAL SCANDAL… Satui sa fie discreditati in spatiul public si sa le fie subminata autoritatea, politistii locali vasluieni i-au trimis o scrisoare deschisa primarului Vasile Paval, prin intermediul careia au adus o serie de acuzatii extrem de grave. Modul cum…

- Fotografia unei domnisoare de onoare a devenit virala pe Facebook dupa ce a criticat selectia mancarii oferite oaspetilor la nunta, spunand ca nu este sigura daca sa rada sau sa planga. Mirii au ales sa serveasca un pachet de chipsuri, o jumatate de croissant, doua bete de cocktail cu branza si fructe…

- SUPARARE… O pacienta internata in Spitalul Huși a aratat ieri pe Facebook ceea ce a primit la micul dejun, in unitatea medicala: o felie mare de salam, iar in mijloc, o musca ce se odihnea acolo pentru totdeauna… “Micu’ dejun la Spitalul Huși”, a scris femeia. Reacțiile nu au intarziat sa apara. Daca…

- Pensie pentru cei care au muncit mai puțin de 15 ani. In situația de fața sunt vizați cei care au cotizat la stat intre 10 și 15 ani. Statul s-a gandit și la acești romani care vor primi o pensie minima. Aceasta se va stabili in funcție de salariul minim brut și de stagiul de Articolul Ce pensie primești…

- Doua țari membre NATO se joaca, in aceste zile, cu focul, in largul Marii Mediterane. Amplificarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia, aparute pe fondul ultimelor dispute economice din Mediterana de Est, a adus relațiile, și așa dificile, dintre cele doua țari in pragul unui nou „minim istoric”. Varianta…

- UPDATE: Ies la iveala noi detalii, in cazul sinuciderii barbatului in varsta de 46 de ani din Barlad. Acesta, inainte de a-și pune capat zilelor, a pornit o transmisie live pe Facebook, iar imaginile absolut șocante, au putut fi vazute de mai multe persoane. Unii, care susțin ca, totuși, credeau ca…