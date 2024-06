Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si Donald Trump, care se vor confrunta din nou in scrutinul prezidential american ce va avea loc in noiembrie, au primit recent sprijinul financiar al mai multor miliardari, a informat presa americana, citata vineri de AFP, relateaza Agerpres.

- Vedetele susțin protejarea planetei folosind produse de infrumusețare curate Timp de 10 zile, intre 7 și 16 iunie, toate produsele din portofoliul Top Line sunt disponibile la unele din cele mai mari reduceri din an, discounturi disponibile pe www.topline.ro , in magazinul Top Line și in saloanele partenere…

- Cu doar citeva zile inainte de debutul in turneul de la Roland Garros, Novak Djokovici, liderul clasamentului mondial, a fost eliminat in semifinalele turneului ATP 250 de la Geneva. Tenismanul sirb Novak Djokovici a pierdut vineri, in semifinalele turneului de le Geneva, unde a fost invins de cehul…

- Papadia, o planta adesea considerata o buruiana, „caștiga” tot mai multa recunoaștere pentru multiplele sale beneficii pentru sanatate. Specialiștii afirma ca are proprietați vindecatoare pentru diverse afecțiuni.

- R. Moldova și Ucraina urmeaza sa inceapa oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeana la o ceremonie planificata pentru ultima saptamana din luna iunie, au spus Europei Libere surse diplomatice.

- La data de 14 aprilie a.c., polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Bacau au fost sesizați, in jurul orei 23.00, de catre impiegatul de serviciu, despre faptul ca, pe Secția C.F Bacau-Garleni a aparut un deranjament pe luminoschema instalației de dirijare a traficului feroviar. Polițiștii…

- Președinta Maia a venit cu un comentariu privind vizitele bașcanei Gagauziei, Evghenia Guțul, la Moscova. „Oamenii din Comrat, care merg acolo, cred ca acest razboi și uciderea unor oameni nevinovați, este normal”, a declarat șefa statului intr-un interviu pentru Nokta .

- Femeia locuiește in Spania și a fost victima unei escrocherii online. Ea a pierdut 1300 de euro dupa ce a conversat cu un fals „Brad Pitt”. Elena Cornea locuiește in Ourense de 12 ani și a fost contactata inițial pe TikTok de un barbat care pretindea ca este celebrul actor Brad Pitt. El a invitat-o…