Stiri pe aceeasi tema

- Rusia lasa granițele deschise pentru fanii Cupei Mondiale 2018. Posesorii de Fan ID, document care a certificat faptul ca un suporter poate calatori prin Rusia fara viza pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie), nu vor mai avea nevoie de viza pentru Rusia pana la sfarsitul acestui an,…

- Formatia punk din Rusia Pussy Riot a revendicat incidentul petrecut in timpul finalei Cupei Mondiale dintre Franta si Croatia, desfasurata duminica la Moscova, in care patru persoane au patruns pe teren, spunand ca a fost un protest impotriva opresiunii politice din Rusia, informeaza Agerpres.

- Formatia punk din Rusia Pussy Riot a revendicat incidentul petrecut in timpul finalei Cupei Mondiale dintre Franta si Croatia, desfasurata duminica la Moscova, in care patru persoane au patruns pe teren, spunand ca a fost un protest impotriva opresiunii politice din Rusia, informeaza DPA. Patru persoane…

- Olga Kuraciova, componenta a Pussy Riot, formatia feminista de punk-rock din Moscova cunoscuta pentru versurile provocatoare si activism, a anuntat ca s-a numarat printre persoanele care au patruns pe teren in timpul finalei Cupei Mondiale, pe stadionul Lujniki, si a fost retinuta de politie, informeaza…

- Regina fotbalului, Campioana Mondiala, va fi stabilita astazi. Franta si Croatia iși vor disputa trofeul suprem din fotbal in finala de la Moscova.Desigur, revelatia turneului este echipa Croatiei, care s-a calificat in premiera in marea finala.

- Echipa Suediei a ajuns pana in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, iar Croatia este calificata in finala competitiei, faza in care va intalni Franta. "Desi i s-a cerut anterior sa puna capat activitatii care a dus la incalcarea regulamentului si a primit o sanctiune in 6 iulie, un membru al echipei…

- Fostul international german Philip Lahm, campion mondial in 2014, si modelul rus Natalia Vodianova vor aduce trofeul Cupei Mondiale din Rusia pe stadionul Lujniki, cu cateva minute inainte de fluierul de start al finalei dintre Franta si Croatia din 15 iulie, scrie agerpres.ro.

- La cateva zile de cand eliminau, la penalty-uri, selectionata tarii-gazda, Rusia, jucatorii croati au reusit calificarea, in premiera, in finala unei Cupe Mondiale. Campioana se va decide duminica, intre Franta si Croatia. Victoria de seara trecuta, in meciul contra Angliei, a adus, dupa cum era de…