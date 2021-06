Ce au lăsat în urmă ploile torențiale de vineri: doi morți și inundații în 15 județe 34 de localitați din 15 județe și municipiul București au avut de suferit dupa ploile torențiale care au lovit Romania vineri, 18 iunie, in intervalul 07.00-20.00, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).Cele 15 județe lovite de inundații sunt Bacau, Botoșani, Braila, Buzau, Cluj, Dambovița, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Hunedoara, Neamț, Sibiu, Teleorman și Vrancea. Potrivit IGSU, 9 case, 92 curți, 5 subsoluri, de pe 22 strazi au fost afectate și s-a intervenit pentru degajarea a 12 copaci cazuți pe carosabil sau pe autoturisme, 5 mașini fiind afectate.De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

