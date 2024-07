Stiri pe aceeasi tema

- Noua relație a lui Alex Bodi a ieșit la iveala, dupa ce afaceristul s-ar fi fotografiat in ipostaze incendiare cu noua iubita, direct in pat. Iata cine e tanara misterioasa care l-a cucerit pe omul de afaceri!

- Teo Trandafir a facut declarații dupa ce Bianca Dragușanu s-a intalnit de doua ori cu ALex bodi, fostul ei soț, dupa desparțirea de Gabi Badalau. Prima data s-au vazut la un eveniment, a doua oara la o petrecere privata. Dupa o relație de trei ani și jumatate, Bianca Dragușanu și omul de afaceri Gabi…