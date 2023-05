Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune continua asupra autoritatilor decidente, ca avertisment ca membrii nostri nu mai accepta […] The post Ce au hotarat sindicatele din Sanatate in urma negocierilor cu Ciuca: Medicii și asistentele, in greva japoneza din 7 iunie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…