Stiri pe aceeasi tema

- Vești incredibile pentru Mario Iorgulescu! Fiul lui Gino Iorgulescu scapa de condamnarea de 13 ani de inchisoare! Magistrații de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in casație, pe care Mario Iorgulescu l-a solicitat. Procesul sau se va rejudeca, iar condamnarea de 13 de ani de inchisoare…

- Procesul in care Babi Minune este judecat pentru talharie calificata a luat sfarșit. Ce au hotarat magistrații in privința manelistului, dar și ce schimbare a avut loc pe ultima suta de metri. Ce se intampla cu artistul.

- Sorinel Copilul de Aur a fost condamnat definitiv, dupa ce s-a urcat la volan sub influenta alcoolului sau a altor substante și pentru detinere, fara drept, in vederea consumului propriu, de droguri de mare risc. Ce au hotarat magistrații in cazul manelistului.

- Magistrații au stabilit pedeapsa pentru Fratele Cristinei Pucean! Barbatul, acuzat de mai multe fapte, va petrece peste un deceniu in spatele gratiilor. Care sunt acuzațiile care i se aduc lui Florin Pucean.

- Soluția in procesul in care fii regretatului artist Ion Dolanescu sunt implicați. Ce hotarare au luat magistrații in legatura cu imobilul pentru care s-a deschis acțiunea in instanța. Hotararea este una definitiva.

- Rasturnare de situație in procesul Marcelei Fota, la doi ani dupa ce artista de muzica populara a apelat la ajutorul magistraților. Cine este barbatul cu care se razboiește interpreta și ce ii cere acestuia.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…

- Vești noi in procesul lui Vlad Pascu. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au intalnit pentru a decide daca dosarul lui Vlad Pascu va ramane sau nu la Judecatoria Mangalia. Procesul se va judeca in Mangalia, de același magistrat Șoferul drogat care a ucis doi tineri va fi judecat in continuare…