- Peste 16 tone de deseuri textile au fost intoarse din drum, in vama Bors, de comisarii Garzii de Mediu Bihor, solicitati de politistii de frontiera. Potrivit unui comunicat al Garzii de Mediu Bihor dat publicitatii joi, politistii de frontiera i-au chemat miercuri seara pe comisarii de mediu in punctul…

- Doua slepuri incarcate cu peste o mie de tone de deseuri, aduse din Bulgaria pentru o firma din Bucuresti, au fost depistate de politistii de frontiera in Portul Murfatlar, marfa urmand sa fie returnata expeditorului. Garda de Coasta a informat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier, cantitatea de 10.000 de kilograme de deșeuri din sticla, pentru care șoferul nu a putut prezenta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanța Sud Agigea alte 15 containere aflate in Portul Constanța Sud Agigea, incarcate din Germania cu deșeuri.

- Politistii de frontiera au oprit vineri, in Portul Constanta Sud Agigea, zece containere cu deseuri din Germania care urmeaza sa fie returnate expeditorului, se arata intr-un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Containerele erau destinate unei societati din judetul Prahova care efetueaza…

- O cantitate de aproape 190 de tone de deșeuri aduse din Italia au fost gasite in curtea unei firme din Bihor. Deșeurile au fost descoperite in urma unui control al Garzii de Mediu. Gunoaiele constau in materiale textile, plastic și cauciuc. S-a descoperit ca deșeurile fusesera aduse din Italia. Cel…

- Mai multe containere incarcate cu deșeuri au fost gasite in Portul Constanta Sud Agigea. Importul ilegal de deșeuri a fost facut de doua societati din Prahova și din București. Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat doua societati comerciale, una din Prahova, iar…