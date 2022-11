Forțele rusești au distrus infrastructura cheie din orașul Herson din sudul Ucrainei inainte de a se retrage, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Au distrus toata infrastructura critica: comunicații, apa, caldura, electricitate. Herson, fara apa, electricitate si Internet In ciuda victoriei uriașe, locuitorii din Herson inca sufera lipsuri materiale – nu au apa, electricitate și nici […] The post Ce au gasit soldatii ucraineni in Herson, dupa ce l-au eliberat de sub ocupatie ruseasca. Iata cum traia populatia! first appeared on Ziarul National .