Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova desfașoara in aceste clipe percheziții la sediul Partidului Socialiștilor. Acțiunile au loc in cadrul dosarului penal pornit pentru finanțarea ilegala a formațiunii. Informația a fost confirmata pentru Deschide.md de catre reprezentanții PA. Fii…

- Partidul Socialiștilor condamna „cu fermitate incidentul provocator ce a avut loc” la Ambasada Federației Ruse in Republica Moldova. „Partidul Socialiștilor cere conducerii Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Afacerilor Interne sa reacționeze la cele intamplate in conformitate…

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova l-a trimis in judecata, sub de invinuirea de imbogațire ilicita, pe fostul șef al Securitații, Vasile Botnari, precum și pe soacra sa, acuzata de complicitate, informeaza Timpul.md. Faptele incriminate au avut loc in perioada 2014-2019. Vasile Botnari,…

- Procuratura Anticoruptie, informeaza ca, in rezultatul perchezitiilor efectuate, astazi 20 august 2022, la domiciliul și automobilul contabilei partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a fost depistat si ridicat de catre procurori, telefonul mobil al persoanei vizate, care…

- Procuratura Anticorupție (PA) efectueaza percheziții la domiciliul contabilei Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), transmite Anticoruptie.md . Oamenii legii menționeaza ca persoana vizata este invinuita de complicitate, impreuna cu Igor Dodon și alte personae, și de acceptare a finanțarii…

- Procuratura Republicii Moldova a anuntat sechestrarea fondurilor ridicate in timpul perchezitiilor ex-presedintelui Igor Dodon, a mamei acestuia si a altor rude in valoare totala de 111,5 mii dolari pentru eventuala confiscare a acestora. „Va informam ca in cadrul dosarului penal in care este implicat…

- Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat ca la perchezitiile facute la locuinta fostului presedinte Igor Dodon si la cea a mamei acestuia au fost gasiti peste 2 milioane de lei, o parte in valuta, fiind pus sechestru pe aceasta suma. De asemenea, procurorii cer prelungirea mandatului…

- Avocații lui Igor Dodon au expediat o scrisoare deschisa, adresata șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, in care cer tragerea la raspundere contravenționala a tuturor celor care au harțuit-o pe mama fostului șef de stat, Galina Dodon. Documentul este semnat de aparatorii Petru Balan…