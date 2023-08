Stiri pe aceeasi tema

- NEINMATRICULATA… Un cetațean ucrainean a fost depistat in trafic de polițiștii de frontiera tractand o remorca care nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 5 august a.c., in jurul orei 15.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, barbatul de 36 de ani s-a prezentat…

- ”In data de 01.08.2023, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-au prezentat pe sensul de intrare in tara, doi cetateni romani, care conduceau doua ansambluri rutiere inmatriculate in Romania si transportau diverse bunuri in regim de coletarie, pe ruta Bulgaria-Romania-Germania. Cu…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 92 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport conduse de soferi turci si romani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), la…

- Noua milioane de țigarete de contrabanda au fost descoperite de polițiștii de frontiera de la Giurgiu, intr-un camion condus de un bulgar. Țigarile au fost confiscate, iar șoferul este arestat. Polițiștii de frontiera de la Giurgiu anunța: ”La data de 10.06.2023, in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Satu Mare nu au permis intrarea in țara a unui automarfar incarcat cu deșeuri, constand in mobilier și produse de uz casnic. In cursul zilei de 27 mai a.c., in jurul orei 13.00,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un permis de conducere fals. Persoana aflata la volanul mașinii – o ucraineanca in varsta de 40 de ani – este cercetata penal. Marți, 23 mai a.c., in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a…

- Captura impresionanta! Polițiștii de frontiera de la Vama Giurgiu au descoperit țigari de contrabanda in valoare de peste 3 milioane de lei. Șoferul autovehiculului e ucrainean și a fost reținut pentru 24 de ore. „Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu și Serviciul Teritorial al Politiei de…

- "Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, cu sprijinul personalului Autoritatii Vamale Romane, au descoperit, intr-un autocamion, condus de un cetatean ucrainean, incarcat cu varza, cantitatea de 2.970.000 de tigarete (148.500 de pachete),…