Ce au găsit polițiștii de la vama Giurgiu într-un Porsche condus de un tânăr, care voia să intre în țară Un control derulat la frontiera, asupra unei mașini care voia sa intre in țara, a scos la iveala o arma. Politistii de frontiera din vama Giurgiu au gasit un pistol cu aer comprimat, fara documente in conformitate cu legislația romana, intr-un Porsche care voia sa intre in țara. Mașina era condusa de un tanar in […] The post Ce au gasit polițiștii de la vama Giurgiu intr-un Porsche condus de un tanar, care voia sa intre in țara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

