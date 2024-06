Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean este cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au depistat, azi noapte, un tanar de 34 de ani, din municipiu, in timp ce conducea pe strada Brestei. In urma testarii acestuia cu aparatul din…

- Un barbat de 45 de ani, din Craiova, județul Dolj, a fost depistat beat la volanul unei mașini neinmatriculate. Polițiștii au simțit ca emana halena alcoolica, insa individul a refuzat testarea și recoltarea probelor biologice, așa ca a fost reținut.

- IPJ Olt a fost sesizat vineri, in jurul orei 17.40, prin apel 112, ca pe Drumul Național 54, in comuna Deveselu, a avut loc un accident rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autoturism condus de un tanar,…

- Vloggerul Selly, in varsta de 23 de ani, din Craiova, a fost prins, sambata, conducand cu 236 kilometri/h, pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti. El a fost amendat cu 3.300 de lei si a ramas fara permis pentru 120 de zile, anunța News.ro.Selly a fost oprit in trafic, dupa ce aparatul radar l-a inregistrat…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, din Lugoj, a ajuns in arestul IPJ Dolj, dupa ce a fost prins incercand sa fure dintr-o farmacie din Craiova. „In fapt, in noaptea de 20 spre 21 martie, in jurul orei 01.10, barbatul ar fi incercat sa sustraga bunuri dintr-o societate comerciala cu specific…

- Un motociclist a fost ranit, in aceasta dimineața, intr-un accident produs pe aleea de acces catre parcarea unui centru comercial, din Craiova. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca in eveniment au fost implicate doua autovehicule: un autoturism condus de o femeie de 42 de ani,…