Ce au găsit CNA și SIS în birourile reprezentanților Partidului „ȘOR”, în cadrul celor 97 de percheziții efectuate astăzi Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), in comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Procuratura Anticorupție (PA), au ridicat astazi, 25 iulie, in cadrul a 97 de percheziții, documente, inscrisuri, corespondența, inscrisuri de ciorna și alți purtatori materiali de informații, in care ar fi reflectate date cu privire la persoane fizice sau juridice care ar fi beneficiat de plați ilicite pentru prestarea de servicii sau activitați in interesul Partidului „ȘOR”, din fonduri ilegale, transmite Ziarulnational . Astfel, potrivit CNA, 48 de grupuri comune de urmarire penala, formate… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

